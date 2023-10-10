Как оказалось, все деньги шоумен хранит вовсе не в Израиле. Максим Галкин* сознался, где прячет недвижимость и накопления.

Как оказалось, все деньги шоумен хранит вовсе не в Израиле. Максим Галкин* сознался, где прячет недвижимость и накопления.В прошлом году многие звезды российской эстрады приняли решение покинуть родную страну по известной для всех причине. Одним из них стал популярный шоумен, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми приняли решение уехать в Израиль. Сейчас Максим Галкин* живет там и часто выступает то в США, то в Дубае, то в Казахстане.На днях артист опубликовал пост, где выразил слова поддержки израильтянам, которые попали под нападение и обстрелы со стороны Палестины. К слову, сам Максим Галкин* сейчас тоже находится в центре страшных событий. В своем видео обращение он заверил, что не собирается покидать Израиль. Сейчас он настроен поддерживать народ. Правда, воевать шоумен все же не решился, пока только собирается пойти сдавать кровь.В комментариях под постом на Максима Галкина* посыпался шквал негатива. Одна подписчица упрекнула шоумена в том, что его патриотизм связан с тем, что в Израиле у него хранятся все накопления. Однако он заверил, что это не так. Максим Галкин* признался, что деньги и имущества находятся вовсе не за границей."Недвижимость и счета в банках остались в России", – цитирует ведущего, который раскрыл местонахождения своих счетов.Ранее "Дни.ру" , что патриот Израиля Ксения Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Максиму Галкину*.*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.