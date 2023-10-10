К сожалению, от злонамеренных действий телефонных преступников в наше время никто не застрахован. Вот и знаменитая секретарша из Папиных дочек Татьяна Орлова, увы, попалась на развод.

К сожалению, от злонамеренных действий телефонных преступников в нашевремя никто не застрахован. Вот и знаменитая секретарша из "Папиных дочек"Татьяна Орлова, увы, попалась на развод.Блистательная актриса, к сожалению, не сразу добиласьпризнания: ее специфические внешность и тембр голоса сделали Татьяну Орловузаложницей определенных образов. Любители российских комедийных сериалов могутее помнить по ролям, например, учительницы физкультуры няни Вики из сериала "Мояпрекрасная няня". Те же, кто больше любил телеканал ТНТ, уж точно не моглизабыть голос тещи Гены Букина, главного героя популярнейшего ситкома "Счастливывместе",К сожалению, эти роли не принесли ей должного заработка:работая в массовках и эпизодических ролях, в худшие времена актрисаперебивалась с хлеба на квас. К счастью, все изменилось, когда продюсеры СТС,наконец, смогли распознать потенциал артистки и взяли ее на роль ТамарыЛьвовны, секретарши главного героя сериала "Папины дочки".Кинолента, помимо прочего, примечательна еще и тем, чтоявляется одним из немногих сериалов, права на показ которого купили заграницей: "Папиных дочек" в адаптированном виде смотрели и во Франции, и вГермании. Нередко случается, что самым любимым персонажем ситкомов подобноготипа становятся герои второго плана — вот и Татьяна Орлова зачастую слышит, что"на ней выросли".Тем обиднее, что мошенники не гнушаются "зарабатывать" дажена столь любимых актерах. Как и тысячам других мужчин и женщин, Татьянепозвонили из якобы службы безопасности банка, которая пыталась предупредить онезаконном переводе с ее карты. Увы, звезда "Папиных дочек" передала мошенникамвсе свои персональные данные. К сожалению, найти злоумышленников так и неудалось. Надеемся, что эта ситуация послужит примером для россиян: помните, чтоникакие данные по телефону сообщать нельзя.Но, как звезда "Папиных дочек" Татьяна Орлова, так и другие россияне регулярно попадаются на уловки мошенников. Например, совсем недавно очередной вопиющий случай произошел в Москве: 82-летнюю пенсионерку вынудили перечислить шесть миллионов рублей на лечение пострадавших от несуществующего ДТП, сообщают "". Злоумышленники убедили женщину, что аварию устроила ее двоюродная сестра.