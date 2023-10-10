Только что демобилизовавшийся внук Эммануила Виторгана может быть вновь призван на службу с оружием в руках.

Только что демобилизовавшийсявнук Эммануила Виторгана может быть вновь призван на службу с оружием в руках.События, развернувшиеся междуИзраилем и их традиционными врагами, уже успели взбудоражить весь мир. ЦАХАЛзакономерно стремится защитить свою Родину и в порыве патриотизма призывает наслужбу новых людей. А они очень нужны, ведь, как сообщает , палестинское движение ХАМАС начало "самый жесткий обстрел" Тель-Авива и Ашдода. На фронте рискует оказаться ДаниилВиторган, сын актера Максима Виторгана и внук знаменитого российского актера Эммануила Виторгана, сообщает "".Отметим, что конфликт длитсянемногим более двух суток, однако за это время военные службы Израильскогогосударства успели призвать около 300 тысяч солдат и офицеров. Причем здесьВиторган? Очень просто: в свои 23 года он четко избрал свою позицию и поступилна службу в Армию обороны Израиля.Что примечательно, ранее внукЭммануила Виторгана уже состоял на службе в армии — Даниил отдавал свой долгВооруженным силам Российской Федерации. Честно отслужив положенное ему время,парень закономерно решил продолжить актерскую династию и стал студентом ВГИКа.Однако что-то резко изменилось: в конце 2022 года Даня поменял мнение и покинулстрану. Нам неизвестно, стала ли причиной этих перемен частичная мобилизация в России,однако он не просто мигрировал в Израиль, но и практически сходу записался вармию Израиля.Вполне вероятно, что внукЭммануила Виторгана хотел в ускоренном порядке получить гражданство Израиля —получив заветный паспорт, Даниил поехал по Европе. В частности, свой 23-й деньрождения он отметил в столице Нидерландов — Амстердаме. Тем не менее, внастоящий момент он находится в Тель-Авиве и следует примеру своихсоотечественником, скупая в огромном количестве продукты питания.