Только что демобилизовавшийся
внук Эммануила Виторгана может быть вновь призван на службу с оружием в руках.
Только что демобилизовавшийся
внук Эммануила Виторгана может быть вновь призван на службу с оружием в руках.
События, развернувшиеся между
Израилем и их традиционными врагами, уже успели взбудоражить весь мир. ЦАХАЛ
закономерно стремится защитить свою Родину и в порыве патриотизма призывает на
службу новых людей. А они очень нужны, ведь, как сообщает , палестинское движение ХАМАС начало "самый жесткий обстрел" Тель-Авива и Ашдода. На фронте рискует оказаться Даниил
Виторган, сын актера Максима Виторгана и внук знаменитого российского актера Эммануила Виторгана, сообщает "".
Отметим, что конфликт длится
немногим более двух суток, однако за это время военные службы Израильского
государства успели призвать около 300 тысяч солдат и офицеров. Причем здесь
Виторган? Очень просто: в свои 23 года он четко избрал свою позицию и поступил
на службу в Армию обороны Израиля.
Что примечательно, ранее внук
Эммануила Виторгана уже состоял на службе в армии — Даниил отдавал свой долг
Вооруженным силам Российской Федерации. Честно отслужив положенное ему время,
парень закономерно решил продолжить актерскую династию и стал студентом ВГИКа.
Однако что-то резко изменилось: в конце 2022 года Даня поменял мнение и покинул
страну. Нам неизвестно, стала ли причиной этих перемен частичная мобилизация в России,
однако он не просто мигрировал в Израиль, но и практически сходу записался в
армию Израиля.
Вполне вероятно, что внук
Эммануила Виторгана хотел в ускоренном порядке получить гражданство Израиля —
получив заветный паспорт, Даниил поехал по Европе. В частности, свой 23-й день
рождения он отметил в столице Нидерландов — Амстердаме. Тем не менее, в
настоящий момент он находится в Тель-Авиве и следует примеру своих
соотечественником, скупая в огромном количестве продукты питания.