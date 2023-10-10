Телеканал ТНТ снова готовит ремейк советской комедии. На сей раз звезды канала изобразят героев известного фильма Леонида Гайдая.

Телеканал ТНТ снова готовит ремейк советской комедии. На сей раз звезды канала изобразят героев известного фильма Леонида Гайдая.В прошлом году телеканал ТНТ показал россиянам фильм "СамоИрония судьбы", снятый по мотивам советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Современный новогодний мюзикл пришелся по вкусу искушенным зрителям, поэтому было решено обыграть еще один хит – "Иван Васильевич меняет профессию".31 декабря россияне увидят фильм "Иван Васильевич меняет все", в котором снялись такие именитые артисты, как ТимурБатрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля, Михаил Лагашкин, и другие знаменитости. В съемках приняла участие и находящаяся на пике популярности Анна Асти, сообщает .Авторы ремейка советской комедии не стали полностью копировать сюжет. Они отразили в сценарии современные реалии. Например, изобретатель Шурик будет пользоваться VPN, помогая Ивану Грозному вернуться в свое время. Создатели обещают много юмора и музыки.Конечно, далеко не всем приходятся по вкусу такие перезапуски советских комедий. Однако, как показывает количество просмотров прошлогоднего новогоднего хита ТНТ, свой зритель у таких телевизионных проектов все-таки есть.