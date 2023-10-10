У музея-заповедника «Александровская слобода» появился новый друг и даритель в одном лице, история знакомства классическая.

У музея-заповедника «Александровская слобода» появился новый друг и даритель в одном лице, история знакомства классическая. В прошлом году Татьяна Александровна Ляхович отправилась в тур по Золотому кольцу. Группа посетила и Музей Ивана Грозного. В этом году Татьяна вновь оказалась в Александровском районе, уже в рабочей поездке. Свободного времени было много, и она отправилась в музей, чтобы посмотреть его без экскурсионной спешки. В экспозиции «Мир провинциальной усадьбы» внимание посетительницы привлекли стулья XIX в. (В свое время их передали в дар потомки известного купеческого рода Зубовых-Лавровских.) Увидев эту мебель, Татьяна Александровна (кстати, тоже из рода купцов) решила передать и свою семейную реликвию, как она выразилась, в «надежные руки музея».Два очень похожих стула принадлежали ее прабабушке Марии Меншутиной, родом из села Погорелое Городище Тверской губернии. А дальше сама Т.А. Ляхович рассказывает вековую историю переездов пары стульев, через которую проходит и семейная летопись: «Мой прадедушка - купец третьей гильдии Федор Меншутин умер довольно рано, оставив вдову с маленьким сыном (моим дедушкой) Николаем. Денег у них осталось не слишком много, потому Мария пошла работать приказчицей в лавку деверя. Он же помог оплатить обучение Николая в Новоторжском реальном училище. Затем тот окончил легендарный Технологический институт в Санкт-Петербурге. А потом случилась революция, в Питере стало голодно, дедушка вернулся в Погорелое к матери и вскоре создал семью. С 1919 года вместе с молодой женой они стали учительствовать в местной школе - дедушка преподавал физику и математику, бабушка учила младшие классы. Вскоре у пары родилась дочка Людмила (моя мама)». К счастью, молодым педагогам колхоз выделил участок, где они сеяли рожь. Со временем удалось построить избу, переехала к сыну и Мария со своей мебелью. В 1930 г. вся семья перебралась в Москву на служебную жилплощадь, и стулья отправились туда же. Затем было еще несколько переездов по Москве, на 20 лет семья осела в высотном сталинском доме. А позднее стулья вместе с вышедшей замуж Татьяной «осели» в новой московской квартире на тридцать с лишним лет.Главный хранитель музея-заповедника Елена Жилкина дополняет: «Более полутора веков стулья были неотъемлемой частью жизни интересной семьи с богатой историей. Неудивительно, что за такой солидный срок активного пользования они утратили первичный лоск. Владелица очень хочет продлить их существование. Подарить им «вторую жизнь» готовы в музее, тем более к новоселью стульям не привыкать! «Подлечившись» в руках умелых реставраторов, раритетная мебель займет достойное место в аутентичных интерьерах!».«Совсем недавно мы отмечали День благотворителя и в очередной раз говорили «спасибо» нашим дарителям и безвозмездным партнерам. Мы очень рады, что в нашей музейной «семье друзей» появился еще один близкий нам по духу человек. Сегодня наше искреннее «спасибо!» звучит в адрес Татьяны Александровны Ляхович!», - подчеркнула зам.директора музея-заповедника Марина Рыбакова.