Чем еще удивит Ольга Бузова? Например, тем, что она ездит восемь лет на одной и той же машине.

Чем еще удивит ОльгаБузова? Например, тем, что она ездит восемь лет на одной и той же машине.Одна из самых богатыхроссийских селебрити Ольга Бузова умеет экономить. Она не тратит деньги, по еесловам, на "атрибуты роскошной жизни", а предпочитает вкладыватьденьги в дело.Так, например, артистка на первые большие гонорары приобрелаквартиру в северной столице для своей мамы. И не где-нибудь, а в центреСанкт-Петербурга на набережной реки Мойки .Доходы звезды оценивают в стомиллионов рублей в год, поэтому, очевидно – такие покупки она может себепозволить. В остальном, свои многомилионные гонорары, по словам блондинки, онавкладывает в свои же шоу, песни и клипы.Но вот на новую машину Ольга Бузова тратить деньги не хочет. Притом, что сейчас она обставляет свои новые московские апартаменты.На своем старом синем"Мерседесе" селебрити ездит уже восемь лет и не собирается покупатьновое авто. Как сказала она своему водителю "Пока не развалится". Чтож, экономика должна быть экономной. И знаменитость своим поведением только подтверждаетэто. Миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине. Скорее всего,принципа экономии. А, может, телеведущая вводит в заблуждение своих фанатов?Может, дело вовсе не в экономии, а в том, что этот синий "Мерседес" –своеобразная ностальгия по временам, когда Ольга Бузова так талантливо вела шоу"ДОМ-2".