Росгвардейцы во Владимире пресекли массовую драку в ночном заведении.
Об этом информирует...
Росгвардейцы во Владимире пресекли массовую драку в ночном заведении.
Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Правда, место кровавой драки не раскрывается.
Известно, что следователями СО УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений».
Выяснилось, что ночью 8 октября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение об инциденте в одном из развлекательных заведений областного центра.
В результате сразу несколько человек обратились за медицинской помощью.
Один «отдыхающий» даже был госпитализирован.
Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, сотрудниками полиции все участники инцидента установлены.
В данный момент подозреваемый (зачинщик драки) задержан при содействии сотрудников Росгвардии.
Мужчина был доставлен в Отдел полиции.
Уточняется, что уголовное дело расследуется. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ночной драки.
Фото: pxfuel.com