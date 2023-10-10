Росгвардейцы во Владимире пресекли массовую драку в ночном заведении. Об этом информирует...

Росгвардейцы во Владимире пресекли массовую драку в ночном заведении.Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правда, место кровавой драки не раскрывается.Известно, что следователями СО УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений».Выяснилось, что ночью 8 октября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение об инциденте в одном из развлекательных заведений областного центра.В результате сразу несколько человек обратились за медицинской помощью.Один «отдыхающий» даже был госпитализирован.Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, сотрудниками полиции все участники инцидента установлены.В данный момент подозреваемый (зачинщик драки) задержан при содействии сотрудников Росгвардии.Мужчина был доставлен в Отдел полиции.Уточняется, что уголовное дело расследуется. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ночной драки.Фото: pxfuel.com