«Ростелеком» автоматизировал прием запросов на горячей линии Российского Красного Креста. Установленный заказчику голосовой помощник обеспечивает решение до 80% типовых обращений без

«Ростелеком» автоматизировал прием запросов на горячей линии Российского Красного Креста. Установленный заказчику голосовой помощник обеспечивает решение до 80% типовых обращений без подключения оператора. Интеллектуальная информационная система работает по заданным сценариям и использует полностью российское программное обеспечение. Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Технологии искусственного интеллекта особенно ценят корпоративные клиенты, профессиональная деятельность