Праздник пройдет в это воскресенье, 15 августа, в “Деревне Дуралеевке” в Загородном парке. Организаторы предлагают гостям насладиться прелестями уходящей осени. Помимо свежего воздуха

Праздник пройдет в это воскресенье, 15 августа, в “Деревне Дуралеевке” в Загородном парке. Организаторы предлагают гостям насладиться прелестями уходящей осени. Помимо свежего воздуха и прогулок, гостям праздника предлагают отведать угощения, которые подготовят работники владимирского хлебокомбината. Кроме вкусных призов, они презентуют новую необычную линейку продукции. Начало праздника – в полдень. В 12:40 гостей приглашают принять участие