Звезду сериала Кухня давно пытаются признать иноагентом, но, видимо, пока весомых оснований для этого нет. Тем не менее, семью Дмитрия Назарова, покинувшего Россию после известных всем событий, продолжают разрывать скандалы: обокрали его дочь.

Звезду сериала "Кухня" давнопытаются признать иноагентом, но, видимо, пока весомых оснований для этого нет. Темне менее, семью Дмитрия Назарова, покинувшего Россию после известных всем событий, продолжают разрывать скандалы: обокрали егодочь.23-летняя Арина Назарова,подобно многим москвичам, не стеснялась прибегать к услугам клининговыхкомпаний. Уборщица из Таджикистана три года исправно выполняла своиобязанности, не вызывая никаких нареканий, однако недавно решилась перейтигрань — причем грань весьма серьезную.Вчера Арина, дочь ДмитрияНазарова, вошла в свою квартиру и была потрясена представшей перед нейкартиной. Неудивительно, ведь, как правило, девушка привыкла уходить из бардакаи возвращаться в идеальный порядок. На сей раз взору Арины предстал абсолютныйпереполох: шкафы перевернуты и разломаны, одежда на полу, дверях и окнах.Совершенно очевидно, что грабители не просто наткнулись на случайное жилище, аискали что-то конкретное.И нашли — мы не знаем, былали осведомлена таджикская уборщица дочери Дмитрия Назарова о том, где именноАрина хранила свои сбережения, однако они были найдены и похищены. Три споловиной миллиона рублей девушка, совершенно не подозревая предательства,простодушно держала в тумбе возле кровати. Об этом также рассказывает "".Арина спешно стала набиратьуборщицу — и, разумеется, это было бесполезно, имело смысл набиратьтолько 102. Полицейские сработали очень оперативно и уже на следующий деньпосле подачи заявления поймали таджикскую уборщицу — женщина из союзнойреспублики не стала отрицать свою вину. Возбуждено уголовное дело. Как отреагировал на происшествие Дмитрий Назаров, пока неизвестно.