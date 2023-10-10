Серебряный волонтёр Людмила Вершинина из Владимирской области помогала раненым еще во время...

"Серебряный волонтёр" Людмила Вершинина из Владимирской области помогала раненым еще во время Великой Отечественной войны.Добровольцы "Народного фронта" продолжают помогать бойцам и трудиться на благо победы. Свой вклад вносит и серебряный волонтёр Людмила Вершинина. Женщина вяжет, шьет для фронта, помогает в тылу - соседям и "подшефным" бабушкам. Про добро без границ - Полина Лаптева."Серебряный волонтер" Людмила Вершинина- учитель физики высшей категории, педагог-отличник и ветеран труда. Сейчас трудится на благо фронта. Еще во время Великой Отечественной войны, будучи ребенком, помогала раненым бойцам в больнице.Людмила Вершинина. серебряный волонтер:- Волонтерство мой удел - не могу сидеть без дел. Не хочу сидеть, не хочу болеть, не хочу стареть, а хочу улыбаться, волонтерством заниматься. Надо очень много знать, чтобы людям помогать.Волонтеры стараются помогать бойцам самым необходимым. Людмила плела сети, вязала шапочки - подшлемники. В этот раз она принесла вязаные носки, рукавицы, мочалки, полотенца, мятные саше. А также талисманы - ангелы-хранители для укрепления духа.Алено Бойкова, координатор по экспертно-проектной работе:- Очень важна поддержка именно жителей. Это и молодежь и наши бабушки - серебряные волонтеры. За все время мы познакомились с двумя самыми активными серебряными волонтерами. Это Наталья Кондрацкая и Людмила Вершинина. За период акции бабушки принимают участие в вязании. А это порядка 30 человек, которые вяжут теплые вещи, как носочки, так и шапочки, как детишкам, так и самим солдатам.На то он и учитель, что подает пример молодому поколению. За помощь защитникам Донбасса, Людмила Вершинина получила благодарность от Народного фронта. Поддержка в тылу, как никогда, важна. Помогает Людмила не только фронту. Не оставляет без внимания и знакомых. В деревне ездит соседям за молоком, лекарством, хлебом. Навещает и "свою" подшефную бабушку. В прошлом году поздравила со столетним юбилеем, так и начали общаться.Людмила Вершинина. серебряный волонтер:- Пытается сначала чаем напоить. И за чашкой чая начинает расспрашивать, какие мероприятия, что творится в городе.Екатерина Михайловна свою жизнь посвятила медицине. Вспоминает, как по окончанию медицинского техникума им. Клары Цеткин попала по распределению в госпиталь. А теперь волонтеры помогают ей.Екатерина Михайловна, ветеран Великой Отечественной войны:- Это такой человек, я даже не знаю, что сказать, самый хороший. Самое хорошее могу только сказать.Добро не знает границ, а бескорыстная поддержка нуждающихся во все времена была особым состоянием души.Полина Лаптева, Илья Хлудов, Вести Владимир.