Сергей Сахаров покинул пост главы администрации Суздаля. Эту информацию в телефонном разговоре «6 каналу» подтвердил Сергей Макаров. Зам. главы суздальской администрации по экономике и ЖКХ

Сергей Сахаров покинул пост главы администрации Суздаля. Эту информацию в телефонном разговоре «6 каналу» подтвердил Сергей Макаров. Зам. главы суздальской администрации по экономике и ЖКХ с сегодняшнего дня также стал исполнять обязанности своего бывшего начальника. Причем уже завтра должна будет появиться информация относительно конкурса по определению нового главы суздальской администрации. Сергей Макаров, врио главы администрации