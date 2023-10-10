Сергей Сахаров сложил с себя полномочия главы администрации Суздаля. Сергей Сахаров сложил с себя...

Сергей Сахаров сложил с себя полномочия главы администрации Суздаля.Сергей Сахаров сложил с себя полномочия главы администрации Суздаля с сегодняшнего дня (10 октября 2023 года).Отставка добровольная. Уход с поста Сергей Сахаров подтвердил нашей редакции в телефонном разговоре.Место мэра, по данным ГТРК «Владимир», временно займёт заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ Сергей Макаров.Пока официальной информации по этому вопросу нет.Напомним, Сергей Сахаров родился 2 октября 1968 года в городе Владимире.В 1992 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности радиоинженер. В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал) по специальности менеджер государственного и муниципального управления.Депутат Законодательного Собрания Владимирской области третьего, четвертого и пятого созывов.C 2011 по 2015 гг - Глава города Владимира.С 20 октября 2015 года - глава администрации города Суздаль.В 2009 году стал лауреатом федерального проекта «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны».Фото: vladimir-city.ru