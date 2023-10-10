Сергей Сахаров сложил с себя полномочия главы администрации Суздаля.
Сергей Сахаров сложил с себя...
Сергей Сахаров сложил с себя полномочия главы администрации Суздаля.
Сергей Сахаров сложил с себя полномочия главы администрации Суздаля с сегодняшнего дня (10 октября 2023 года).
Отставка добровольная. Уход с поста Сергей Сахаров подтвердил нашей редакции в телефонном разговоре.
Место мэра, по данным ГТРК «Владимир», временно займёт заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ Сергей Макаров.
Пока официальной информации по этому вопросу нет.
Напомним, Сергей Сахаров родился 2 октября 1968 года в городе Владимире.
В 1992 году окончил Владимирский политехнический институт по специальности радиоинженер. В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (Владимирский филиал) по специальности менеджер государственного и муниципального управления.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской области третьего, четвертого и пятого созывов.
C 2011 по 2015 гг - Глава города Владимира.
С 20 октября 2015 года - глава администрации города Суздаль.
В 2009 году стал лауреатом федерального проекта «Кадровый резерв – Профессиональная команда страны».
Фото: vladimir-city.ru