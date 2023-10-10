Уже несколько дней на территории Израиля идут полноценные боевые действия, сотни людей погибли, сотни взяты в заложники. Телеведущий Михаил Ширвиндт сделал громкое заявление на фоне происходящих событий.

Уже несколько дней на территорииИзраиля идут полноценные боевые действия, сотни людей погибли, сотни взяты взаложники. Телеведущий Михаил Ширвиндт сделал громкое заявление на фоне происходящихсобытий.7 октября началасьбомбардировка Израиля — со стороны Сектора Газа ударили ракетами, вместе с тембойцы палестинской армии начали свое продвижение на территорию государства.После этих событий Тель-Авив официально объявил. что страна ведет войну. ПравительствомИзраиля было заявлено о старте "Железных мечей" — военная операция, призванная нивелироватьвражеские атаки. Остаться в стороне от этих событий не смог российский телеведущий Михаил Ширвиндт.В недавней публикации в популярной социальной сети сын знаменитого актера четко обозначил свою позицию — вслед за тем, как это сделал известныйроссийский юморист Максим Галкин*. Юморист выразил абсолютную поддержку Израилю и дал понять, что с ужасом наблюдает за происходящем.Михаил Ширвиндт в свою очередь подчеркнул, что уже трое суток в Израилетворится натуральный кошмар, в ходе которого было убито сотни мирных людей, иеще больше взято в заложники. Палестинские радикалы творят настоящеебесчинство, превращая и без того очень сложный национальный конфликт внастоящую катастрофу. При этом Ширвиндт отмечает, что эта ситуация очень сложнадля восприятия обычными людьми — огромное количество жертв и при этомнепонятное отношение сильных мира сего.По словам Михаила Ширвиндта, не дай Бог, чтобы именно сейчасв воздухе повисли вопросы о том, кто где был все это время — ведь самое главноепросто прекратить этот кошмар. К слову, на данный момент известно о гибели четырех граждан России в Израиле при нападении ХАМАС, пишет .* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.