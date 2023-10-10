Ждет ли Ксения Анатольевна ребенка, или речь о том, что журналистка сильно перебрала со сладким? Ксения Собчак действительно серьезно поправилась. Так в чем же дело?

Ждет ли Ксения Анатольевнаребенка, или речь о том, что журналистка сильно перебрала со сладким? КсенияСобчак действительно серьезно поправилась. Так в чем же дело?Есть мнение, что фигуруКсении Собчак серьезно искажает видеокамера. Но, к сожалению или к счастью,далеко не все можно оправдать простыми техническими неполадками. Если сравнитьфотографии светской львицы буквально месячной давности со свежимиизображениями, разница становится абсолютно очевидной.Ксения Собчак всегдаславилась изумительной фигурой, и даже во время беременности журналисткадержала марку. Однако именно сейчас светской львице не удалось скрыть очевидныеперемены. Судя по опубликованным фотографиям, Ксения серьезно прибавила вкилограммах.Набор веса можно было бы списать на кучу самых разных причин,однако ключевой момент не позволяет этого сделать. У телезвезды заметно увеличилась грудь. Поэтому фанаты полагают: Ксения Собчак беременна. Автор телеграм-канала "Героиня Татлера" пишет: "На днях столкнулась с Ксенией нос к носу и была изумлена тем, насколько сильно она набрала килограммов".С одной стороны метаморфозы с фигурой Ксении Собчак можно объяснить банальным перееданием —разумеется, все мы люди и рано или поздно поддаемся слабостям. Если светская львицамогла себе позволить пару-тройку бисквитных пирожных на ночь, разумеется,лишние калории отразились бы не только на животе и бедрах — они неизменноуходят и в грудь, которая сейчас кажется больше.Тем не менее, Ксения Собчакникогда не была замечена в потакании слабостям — зато она неоднократностановилась матерью. Да, мы не знаем точно, в каком положении журналисткасейчас. Тем не менее, как бы то ни было, мы от всей души желаем ей и еегипотетическому малышу здоровья.