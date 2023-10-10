Синоптики рассказали, какие аномалии в ближайшие дни преподнесёт октябрь жителям Владимирской...
Синоптики рассказали, какие аномалии в ближайшие дни преподнесёт октябрь жителям Владимирской области.
«Температура будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса. Подобная погода больше характерна для конца октября — начала ноября», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Такая температура сохранится до среды (11 октября) включительно.
Во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается +4...6°C тепла, переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 0… +4°C.
11 октября прогнозируется сильный ветер - южный, до 7 метров в секунду.
Атмосферное давление начнёт снижаться с 753 до 746 мм ртутного столба.
А вот в четверг (12 октября) нас ожидает «скачок», температура наоборот «будет примерно на 3-4 градуса выше нормы», — уточнил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Ливни и пик тепла придутся на 13-15 октября. К выходным воздух во Владимирской области прогреется до +12...16°C.
Народный прогноз погоды на 11 октября:
«Если зайцы до сих пор не побелели, то зима будет поздней»;
«Вокруг луны радужный круг – к ветру и ненастью»;
«Куры нахохлились и перья подняли – к похолоданию»;
«Если вечером заря красная, то завтра ждите сильный ветер».
Фото: pxfuel.com