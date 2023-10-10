Синоптики рассказали, какие аномалии в ближайшие дни преподнесёт октябрь жителям Владимирской...

Синоптики рассказали, какие аномалии в ближайшие дни преподнесёт октябрь жителям Владимирской области.«Температура будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса. Подобная погода больше характерна для конца октября — начала ноября», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Такая температура сохранится до среды (11 октября) включительно.Во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается +4...6°C тепла, переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 0… +4°C.11 октября прогнозируется сильный ветер - южный, до 7 метров в секунду.Атмосферное давление начнёт снижаться с 753 до 746 мм ртутного столба.А вот в четверг (12 октября) нас ожидает «скачок», температура наоборот «будет примерно на 3-4 градуса выше нормы», — уточнил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.Ливни и пик тепла придутся на 13-15 октября. К выходным воздух во Владимирской области прогреется до +12...16°C.Народный прогноз погоды на 11 октября:«Если зайцы до сих пор не побелели, то зима будет поздней»;«Вокруг луны радужный круг – к ветру и ненастью»;«Куры нахохлились и перья подняли – к похолоданию»;«Если вечером заря красная, то завтра ждите сильный ветер».Фото: pxfuel.com