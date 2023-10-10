Смотрите Вести в 14.30: Серебряный волонтер Людмила Вершинина помогает и на фронте, и в...

Смотрите "Вести" в 14.30: Серебряный волонтер Людмила Вершинина помогает и на фронте, и в тылу.Достать из-под земли.- Истребитель, который потерпел крушение во время учебного полёта в 44-ом. Поисковики спустя почти 80 лет изучают место крушения Ла-5Урок спасения- Они спасают жизни - и это их профессия. Владимирский поисково-спасательный отряд провел открытый урок для школьников.Бесценная помощь.- Серебряный волонтер Людмила Вершинина помогает и на фронте, и в тылу. О добре, которое не знает границ