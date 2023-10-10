Наибольшую активность проявили горожане старше 40 лет.

Наибольшую активность проявили горожане старше 40 лет.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге работы павильонов "Здоровая Москва". С середины мая до первого октября горожане могли бесплатно проверить свое здоровье."За это время обследования прошли более 288 тыс. москвичей, таким образом со старта проекта в 2019 году в нем приняли участие более 1,35 млн человек", – написал Собянин.Мэр уточнил, что самыми активными в прошедшем сезоне были москвичи от 40 лет. 61% посетителей – горожане трудоспособного возраста. Каждому подобрали индивидуальную программу обследования.Всего врачи провели четыре миллиона манипуляций, из них 1,2 миллиона – лабораторные исследования и анализы. Результаты обследований доступны в электронных медкартах москвичей.По словам мэра, медики выявили 720 тысяч факторов риска развития хронических заболеваний. Чаще всего врачи фиксировали проблемы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.При обнаружении рисков медик направлял пациента на дополнительные обследования. Горожан, у которых не было проблем со здоровьем, пригласили прийти в павильоны "Здоровая Москва" в следующем году.Собянин напомнил, что те, кто не успел пройти обследование в павильонах, могут записаться на диспансеризацию в поликлиниках города. Записаться онлайн можно на портале mos.ru, на emias.info или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".Мэр Москвы в конце августа об открытии еще 11 поликлиник. Две построили с нуля, остальные прошли комплексную реконструкцию в рамках городской программы.