Отношения звездной пары терпят крах. Константин Меладзе принял решение попрощаться с недвижимостью, в которой долгое время он жил с Верой Брежневой.

Отношения звездной пары терпят крах. Константин Меладзе принял решение попрощаться с недвижимостью, в которой долгое время он жил с Верой Брежневой.Ни для кого не секрет, что отношения звездной пары начались с измены бывшей жене со стороны композитора. Экс-возлюбленная Константина Меладзе не раз призналась, что он изменял ей с Верой Брежневой. Через несколько лет после развода, музыкант поженился на популярной певице, правда саму свадьбу пара тщательно скрывала, однако журналистам все равно удалось узнать подробности.Несмотря на то, что всем вокруг было известно об отношениях звездной пары, они все равно не разглашали подробности личной жизни. В том году супруги приняли решение покинуть родные земли из-за известной для всех причине, но как раз за границей их брак потерпел крах.Долгое время поклонники предполагали, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались. А на днях популярная певица сама объявила о разводе. Правда, причину решила не разглашать, но поделилась, что она тяжело переживает событие.Пока артистка выпускает грустные песни на украинском языке, ее бывший супруг, по всей видимости, сжигает мосты. Стало известно, что Константин Меладзе продал дом на Рублевке после новости о разводе с Верой Брежневой. Дом имеет площадь 700 квадратов, а сумма сделки составила 350 миллионов рублей. Сейчас идет оформление всех документов.Ранее "Дни.ру" , что Вера Брежнева выступила с заявлением после развода с Константином Меладзе.