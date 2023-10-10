Дольщики ЖК “Дуброва Парк-1” в очередной раз не услышали от суда решения по делу о банкротстве компании-застройщика Игоря Другова. Суд запросил ряд дополнительных документов от Фонда

Дольщики ЖК “Дуброва Парк-1” в очередной раз не услышали от суда решения по делу о банкротстве компании-застройщика Игоря Другова. Суд запросил ряд дополнительных документов от Фонда развития территорий и объявил перерыв в заседании еще на неделю. Дольщики в отчаянии, некоторые не верят ни Другову, ни Фонду развития территорий и готовы продать свои квартиры в недостроенном