В Киржаче установили памятник купцам-меценатам Соловьевым. От работников Киржачской типографии....

В Киржаче установили памятник купцам-меценатам Соловьевым.От работников Киржачской типографии. Видео на своей странице ВКонтакте поделился гендиректор предприятия Евгений Фёдоров.Соловьевы - основатели текстильной промышленности в Киржаче. Их ткани успешно выходили на рынки Москвы, Петербурга и других стран. Монумент возвели в сквере имени купцов Соловьёвых в районе шелкового комбината. Памятник создавался на основе сохранившихся фотографий главы семейства, Александра Петровича, и его сыновей - Александра и Петра. В одном из первоначальных вариантов монумента была допущена ошибка: кто-то из художников "пририсовал" голову и бороду Петра Александровича главе семейства. Проект пришлось переделывать. Пока памятник официально не открыт.ФОТО "Сообщества киржачских журналистов"