Ковровский горсуд вынес приговор жителю Дагестана. Мужчину признали виновным в трех преступлениях по статье о мошенничестве. Установлено, что подсудимый действовал вместе с неизвестным

Ковровский горсуд вынес приговор жителю Дагестана. Мужчину признали виновным в трех преступлениях по статье о мошенничестве. Установлено, что подсудимый действовал вместе с неизвестным лицом. Телефонный мошенник звонил пожилым людям и сообщал, что их родственники якобы попали в ДТП, а для того, чтобы избавить их от уголовной ответственности – нужны деньги. Таким образом преступникам удалось за