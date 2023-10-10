В Коврове телефонный мошенник за один день похитил у пенсионеров более 1,2 млн. рублей. Ковровским...

В Коврове телефонный мошенник за один день похитил у пенсионеров более 1,2 млн. рублей.Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении жителя города Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Установлено, что обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом.Согласно достигнутой договорённости подельник обвиняемого накануне Нового года — 21 декабря 2022 года позвонил трём жительницам города Коврова и представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о ДТП «по вине их близких».Злоумышленник убедил пострадавших в необходимости - передать ему крупные суммы.За один только день трое женщин отдали преступникам более 1, 2 млн рублей.Приговором суда виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 4 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 15 % в доход государства ежемесячно.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com