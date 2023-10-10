В Коврове водителю грозит до 7 лет лишения свободы за ДТП, в котором пострадал пассажир.
Об этом...
В Коврове водителю грозит до 7 лет лишения свободы за ДТП, в котором пострадал пассажир.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Выяснилось, что днем 2 мая 2023 года мужчина, управляя «Шевроле KL1J Круз», двигался со стороны Коврова к деревне Сенинские Дворики.
Проезжая по улице Первомайской посёлка Мелехово, водитель не убедившись в том, что встречная полоса движения свободна, приступил к маневру обгона другой машины.
Увы, в результате произошло ДТП (столкновение) с двигающимся навстречу автомобилем «DATSUN MI-DO».
«Пассажир встречного автомобиля от удара о внутренние части салона машины в момент столкновения получила серьёзные телесные повреждения, в совокупности причинившие тяжкий вред здоровью потерпевшей...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уточняется, что далее водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В данный момент уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.
Водителю грозит до семи лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения»).
Фото: pxfuel.com