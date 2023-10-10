В Меленках местный житель, обвиняемый в убийстве, запугивал свидетелей жестокой расправой. Как...

В Меленках местный житель, обвиняемый в убийстве, запугивал свидетелей жестокой расправой.Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, житель города Меленки обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.309 УК РФ («принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством»).Понимая, что в ходе предварительного следствия, а затем в суде двое свидетелей по уголовному делу дали показания, изобличающие его в данном преступлении, мужчина придумал новый «план». Злоумышленник потребовал от них - изменить свои показания. Если быть ещё точнее - «взять вину за особо тяжкое преступление на себя».В ином случае мужчина обещал убить обоих.Испугавшись, свидетели сообщили об этом полиции. И в данный момент уголовное дело направлено в Меленковский районный суд.Ранее приговором того же суда мужчина уже был осуждён за совершённое им убийство.Тогда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.Уточняется, что в данной ситуации свидетелям по уголовному делу была обеспечена государственная защита.Фото: pxfuel.com