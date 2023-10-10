Аммиак, метан, сероводород – все это и еще многие другие вредные вещества попадали в легкие жителей города Костерево вместе с воздухом. Источниками выбросов стали очистные сооружения,

Аммиак, метан, сероводород – все это и еще многие другие вредные вещества попадали в легкие жителей города Костерево вместе с воздухом. Источниками выбросов стали очистные сооружения, которые использует МУП «Костеревские коммунальные системы», сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Предприятие должно было разработать проект организации санитарно-защитной зоны. Но этого так и не произошло. Выбросы являются опасными для здоровья