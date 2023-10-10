В Собинском районе продолжается поисковая операция по подъему истребителя ЛА-5, разбившегося в 1944...

В Собинском районе продолжается поисковая операция по подъему истребителя ЛА-5, разбившегося в 1944 году.Членам поискового отряда понадобилось несколько лет, чтобы установить точное место падения самолета и личность пилота. Все подробности - в нашем сюжете.- Большое что-то нашли!Первую большую находку поисковики сделали на двухметровой глубине - пропахший авиационным бензином деревянный ящик из-под снарядов. Но в кабине истребителя его быть не должно - это опасно для пилота. Под слоем гнилой соломы восьмидесятилетней давности подозрительный обломок...- У меня подозрение, что это кость.Предварительная версия: это импровизированное погребение. После крушения машины члены аварийной комиссии собрали останки, прикрыли стеблями ржи и поместили в воронку. На большее времени не было...Евгений Агафонов, командир поискового отряда "Небо Родины":- Часть останков положили в этот ящик и так как целиком тело не нашли, опустили в то место, где он упал. Сейчас мы его подняли с глубины двух метров. Получается, это максимальная глубина до которой дошла аварийная комиссия.Воздушная трагедия произошла 23 сентября сорок четвертого. Двадцатитрёхлетний курсант Высшей офицерской школы воздушного боя Василий Мезин на истребителе ЛА-5 взлетел с аэродрома в Ундоле для отработки фигур пилотажа. И после очередной, свалился в штопор с высоты 1200 метров. Летчик сбросил фонарь кабины, но покинуть машину не успел. Обломки самолета оказались погребены примерно на глубине шести метров.Василий Федорович - уроженец Краснодарского края. Владимирским поисковикам удалось связаться с его родственниками- в Крыму проживают две племянницы пилота.В раскопках активное участие приняли школьники региона. Три дня ребята проработали в поле под снегом и дождем. Подъем в семь утра, завтрак на полевой кухне - и на раскоп. Ночевка - в палатках. Для Артема Николаева это первый такой поисковый выезд.Артем Николаев, ученик школы №2 (г.Владимир):- Тут мы спим- вот спальники, подушки.- Тут мы рассказываем истории, смеемся, анекдоты. В принципе, мне нравится такая атмосфера, что-то новое узнать для себя.Вячеслав Казаков, председатель регионального отделения "Поискового движения России":- Здесь работают больше 120 добровольцев- это и представители поисковых отрядов, представители Следственного комитета, таможни, казначейства Владимирской области. Достаточно большая такая команда.Раскопки продолжатся с привлечением тяжелой техники. Но главная задача уже выполнена - летчик Василий Мезин будет погребен с воинскими почестями.После обнаружения останков пилота, над полем пролетел журавлиный клин...Евгений Агафонов, командир поискового отряда "Небо Родины":- Такие случаи действительно периодически бывают, когда в момент поиска в тот момент или перед тем, как находишь солдата или когда обнаруживается медальон, прилетают журавли и кружат над местом находки. Такие случаи были и вот сегодня, только что видели тоже мимо нас пролетели журавли. Наверное, это тоже определенный знак.Никита Тарбеев, Александр Чунаев, Вести Владимир.