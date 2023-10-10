В Собинском районе продолжается поисковая операция по подъему истребителя ЛА-5, разбившегося в 1944...
В Собинском районе продолжается поисковая операция по подъему истребителя ЛА-5, разбившегося в 1944 году.
Членам поискового отряда понадобилось несколько лет, чтобы установить точное место падения самолета и личность пилота. Все подробности - в нашем сюжете.
- Большое что-то нашли!
Первую большую находку поисковики сделали на двухметровой глубине - пропахший авиационным бензином деревянный ящик из-под снарядов. Но в кабине истребителя его быть не должно - это опасно для пилота. Под слоем гнилой соломы восьмидесятилетней давности подозрительный обломок...
- У меня подозрение, что это кость.
Предварительная версия: это импровизированное погребение. После крушения машины члены аварийной комиссии собрали останки, прикрыли стеблями ржи и поместили в воронку. На большее времени не было...
Евгений Агафонов, командир поискового отряда "Небо Родины":
- Часть останков положили в этот ящик и так как целиком тело не нашли, опустили в то место, где он упал. Сейчас мы его подняли с глубины двух метров. Получается, это максимальная глубина до которой дошла аварийная комиссия.
Воздушная трагедия произошла 23 сентября сорок четвертого. Двадцатитрёхлетний курсант Высшей офицерской школы воздушного боя Василий Мезин на истребителе ЛА-5 взлетел с аэродрома в Ундоле для отработки фигур пилотажа. И после очередной, свалился в штопор с высоты 1200 метров. Летчик сбросил фонарь кабины, но покинуть машину не успел. Обломки самолета оказались погребены примерно на глубине шести метров.
Василий Федорович - уроженец Краснодарского края. Владимирским поисковикам удалось связаться с его родственниками- в Крыму проживают две племянницы пилота.
В раскопках активное участие приняли школьники региона. Три дня ребята проработали в поле под снегом и дождем. Подъем в семь утра, завтрак на полевой кухне - и на раскоп. Ночевка - в палатках. Для Артема Николаева это первый такой поисковый выезд.
Артем Николаев, ученик школы №2 (г.Владимир):
- Тут мы спим- вот спальники, подушки.
- Тут мы рассказываем истории, смеемся, анекдоты. В принципе, мне нравится такая атмосфера, что-то новое узнать для себя.
Вячеслав Казаков, председатель регионального отделения "Поискового движения России":
- Здесь работают больше 120 добровольцев- это и представители поисковых отрядов, представители Следственного комитета, таможни, казначейства Владимирской области. Достаточно большая такая команда.
Раскопки продолжатся с привлечением тяжелой техники. Но главная задача уже выполнена - летчик Василий Мезин будет погребен с воинскими почестями.
После обнаружения останков пилота, над полем пролетел журавлиный клин...
Евгений Агафонов, командир поискового отряда "Небо Родины":
- Такие случаи действительно периодически бывают, когда в момент поиска в тот момент или перед тем, как находишь солдата или когда обнаруживается медальон, прилетают журавли и кружат над местом находки. Такие случаи были и вот сегодня, только что видели тоже мимо нас пролетели журавли. Наверное, это тоже определенный знак.
Никита Тарбеев, Александр Чунаев, Вести Владимир.