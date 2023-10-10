В старину кокошник мог рассказать о девушке из Владимирской губернии почти все. Этот аксессуар...

В старину кокошник мог рассказать о девушке из Владимирской губернии почти все.Этот аксессуар может рассказать о его владелице больше других. Сегодня он украшает, а в древности еще и показывал, к какому сословию принадлежит его обладательница. И это кокошник. О том, какими они были и стали - расскажет Ангелина Свищ.- Женщина в головном уборе, в прямом смысле слова, сияла и лучилась, отражая солнце.Искусно расшитый вышивкой из золотых и серебряных нитей. Кокошник - неотъемлемая часть гардероба древнерусской барышни. Этот головной убор - не только красивое дополнение к костюму, но и отображение культурной истории. Взглянув на кокошник, можно было узнать почти все о его владелице, рассказывает Олеся Циглова.- Когда девушка идет вот эти штучки мелодично поют под каждым ее шагом.В частном собрании Олеси Цигловой предметы народного быта и национальной одежды. Третья выставка" Грань времен. Золотая коллекция" посвящена головным уборам. Здесь представлены детальные копии русских кокошников. Главная особенность этого головного убора - гребень. В каждой русской губернии он имел свою, особую форму. Так Костромской, Псковский и Саратовский кокошники напоминали наконечник стрелы. Владимиро-Суздальский украшал голову девушки перевернутым полумесяцем. В других областях были "златоглавы", "каблучки" и "сороки".Олеся Циглова, руководитель фольклорного коллектива "Владимирская вечора":- Раньше можно было рассказать и сразу понять даже без слов девушка это или уже замужняя женщина, либо если девушка то свободна она или уже посватана, откуда она родом, какая у нее семья, какой достаток.Кокошником называли головной убор замужних дам - он должен был скрывать волосы. Важнейший элемент праздничного женского костюма зажиточные мастерицы украшали драгоценностями.Олеся Циглова, руководитель фольклорного коллектива "Владимирская вечора":- Это Псковский шишак, было очень много жемчуга в тех краях и считалось очень значимым, статусным женщинам иметь такой головной убор.Незамужние девушки носили венцы. Они, украшенные лентами и повязками, не закрывали прическу. Коса была одним из главных достоинств русской красавицы, ее обязательно показывали жениху. А вот кокошник при Петре Первом был временно запрещен, и сохранился только как свадебный атрибут. С приходом к власти Екатерины Второй вновь вернулся в моду. И стал одним из самых дорогих головных уборов. Предметом роскоши.Ангелина Свищ. корреспондент:- Сегодня кокошник больше не является драгоценностью. Он изменяется вместе с модой, становится лаконичным, дополняет образ. Неизменно одно: форма, культура, традиции.Ангелина Свищ Илья Хлудов Александр Чунаев "Вести-Владимир"