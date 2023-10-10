В Суздале объявили войну контрафактной медовухе. К чему может привести употребление...

В Суздале объявили войну контрафактной медовухе.К чему может привести употребление некачественного продукта, кто и как регулирует торговлю этим напитком? Специальный репортаж наших коллег из программы «Дежурная часть».Андрей Романов, корреспондент:- Эта улица место притяжения для всех кто приезжает в Суздаль. Торговые ряды сейчас на реконструкции, город готовится отметить тысячелетний юбилей и в то же время здесь продолжается нелегальная торговля. Продают ягоды, варенье, соленья всевозможные, а вот эти бутылки очень похожи на алкогольные напитки.Продавец со следами многодневной алкогольной усталости на лице заботливо подсказывает: в мятых, пыльных баклажках - жидкий сувенир, который туристы привозят из Суздаля.Продавец разрешает называть ее тетей Галей и дает мощные гарантии безопасности хмельного напитка.- Какая гарантия что никто не отравился?- Я за свой товар отвечаю головой- Как вы можете отвечать головой если никакой диагностики, лабораторных показателей нет- А у нас нету в Суздале такого.Тетя Галя предлагает довериться ее вкусу, ну и своему собственному. При необходимости торговая точка легко превращается в наливайку.- Вы пьете сами?- Пью- Могу дать попробовать, узнаете, что там ниче - никакого алкоголя нету- Как нет алкоголя если вы говорите 7 градусов- Это процесс брожения ягоды- 7 градусов алкоголем не считается?- Нет.В этот раз в продаже у Галины больше десятка литров медовухи. Продукция домашняя, изготовлена по собственным рецептам. Как и вообще всё, чем торгуют на этом небольшом рынке. Десятки жителей Суздаля каждый день приходят сюда, чтобы продать самопальное спиртное, соленые грибы, огурцы и варенье. Из документов у торговцев только пенсионные удостоверения.- Здесь торговать нельзя вы понимаете?- Нам можно- Кто вам разрешил?- Власти наши- Самозанятость у вас оформлена?- Какая занятость, что вы смеетесь вот я сходила в болото взяли меня слава богу за клюквой.Так выглядит торговля в жемчужине "Золотого кольца" России. Суздаль в следующем году отпразднует тысячелетний юбилей. К важной дате древний город приводят в порядок. Повсюду ремонт. Тем временем туристы из Китая прохаживаются по нелегальному рынку в поисках напитка, со сложным для них названием.- Алкоголь - водка у нас в Китае тоже есть такой, но сильный этот водка, мы больше ... я не знаю квас или как это...- Медовуха?- Да-да- Будете пробовать?- Да, конечно.Если гости из Поднебесной встретят на рынке тетю Галю с ее медовухой, то неизвестно чем закончится для них знакомство с культурой и историей России. А вот еще одно опасное для туристов место. В глубине платной стоянки на окраине города прячется киоск. На витрине батарея бутылок - медовуха и настойки крепостью от 5-ти до 50-ти градусов. Все домашнего приготовления. Состав неизвестен. Мы предупредили продавца о том, что собираемся вызвать полицию.- Пожалуйста не вызывайте, я сейчас все закрою и больше не открою никогда.Дама и правда закрыла киоск, для верности вылила настойки на асфальт и скрылась. Но это лишь капля в море... суррогатной медовухи, которой поят гостей Суздаля. Любая экскурсия по городу предусматривает дегустацию старинного напитка. А туристы то и дело отделяются от групп, чтобы забежать в магазинчик за медовухой. Естественно, красота древнего города меркнет и даже мутнеет в глазах тех, кто вместо посещения музеев и монастырей выбирает такие развлечения. Вместе с активистами федерального проекта "Трезвая Россия" мы провели так называемую контрольную закупку.- Медовуха 465 рублей литр.- Нормальная, крепкая?- Да.На бутылке ноль информации о товаре. Из емкости подтекает темная жидкость с резким запахом. В магазине из документов нам смогли предоставить лишь накладные, в которых указано, что предприниматели купили эту медовуху в Московской области.- Это документ о том, что торговая точка купила медовухи на 10 тысяч рублей, оплатили переводом с одной карточки видимо на другую.Большинство туристов приезжают в Суздаль из столицы. Получается, что они покупают здесь московскую медовуху и везут ее обратно. Купленный напиток общественники передали полицейским. Те обещали провести проверку. Возможно, общими усилиями, наконец-то удастся убрать с суздальских прилавков откровенный суррогат. Большую партию пойла на этой неделе обнаружили и сотрудники местной прокуратуры.СВЕТЛАНА КУЛИКОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК СУЗДАЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРОКУРОРА:- Производилась реализация медовухи с содержанием этилового спирта более 5%. +0:49 всего по результатам проверки изъято 150 бутылок алкогольной продукции, которая направлена на исследование.Представители Народного фронта во Владимирской области тоже обеспокоены ситуацией. По их словам, в последнее время участились жалобы на отравления суздальской медовухой.АРТЕМ СТАРОСТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НАРОДНОГО ФРОНТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:- В Суздале есть и качественные производители, которые контролируют процесс, отвечают за качество и делают брендовый продукт Суздальскую медовуху. Но есть и те, кто из спирта газировки и консервантов делает непроверенный продукт непонятного качества. Народный фронт берет под контроль данную ситуацию потому, что это часть туристического наследия, культурного города Суздаль.Суздаль неразрывно связан с исконно русским напитком. Первый медоваренный завод, для привлечения туристов, здесь открыли в 60-ых годах прошлого века. Тогда напиток варили по всем канонам, но потом предприятие закрылось и в город хлынул контрафакт.Несколько лет назад местные власти придумали фестиваль с модным названием "медовуха-фэст". Торговцы уверяли неискушённую публику в том, что их пойло в разлитое в полторашки, пришлось бы по вкусу даже историческим личностям.- Древние предания гласят, что это была любимая медовуха Степана Тимофеевича Разина.Правда фестиваль канул в лету, после задержания нескольких его организаторов. Они как выяснилось получали откаты от воротил туристической индустрии, которые сомнительной медовухой заманивали туристов в Суздаль.Сейчас некоторую продукцию поставляют из частных медоварен, где ещё соблюдают традиции. Такую медовуху можно найти в фирменных магазинах и ресторанах, но стоит она недёшево.- Это наша суздальская медовуха варится в Суздале. В состав идут травы.А вот хмельные напитки, которые продаются на суздальских улицах часто изготовлены в неизвестных условиях, а значит опасны для здоровья. По мнению депутатов ГосДумы, рынок слабоалкогольных напитков давно пора брать под государственный контроль.СУЛТАН ХАМЗАЕВ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ТРЕЗВАЯ РОССИЯ":- Важно чтобы весь слабоалкогольный сегмент рынка был лицензирован со всеми другими алкогольными напитками. Нельзя разделять алкогольную продукцию на ту которая якобы безопасна и другую. Вся алкогольная продукция опасна и смертельна для здоровья наших граждан.А ещё важно установить минимальную стоимость литра напитка. По примеру с крепким алкоголем.ШОЛБАН КАРА-ООЛ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:- Минимальная цена способствует тому, чтобы неинтересно было появляться бутлегерам, которые будут бодяжить эту самую продукцию. Бодяжить - это прежде всего попытка найти дешевый спирт. Так туда и попадает метиловый спирт, тот самый яд.))Недавний пример - массовое отравление сидром по всей стране. В суррогатный напиток из Ульяновской области попал метанол и "Мистер-Сидр" убил больше 30-ти человек.Судя по тому, что у торговцев медовухой в Суздале обычно нет вообще никаких документов на продукцию, а происхождение напитка покрыто тайной, история запросто может повториться.ВАСИЛИЙ ШУРОВ ВРАЧ-НАРКОЛОГ:- Классика жанра это смерть потом инвалидность, парализация, потеря зрения. Это тяжелейшее отравление, требующее искусственной почки, токсикологии длительного лечения и перспективы очень печальные.Этот пациент токсикологического отделения просит не показывать его лица. Мужчина едва не ослеп после очередной гулянки.- Купил я полторашечку медовухи. Уже не работало ничего нам продали медовуху уже без этикетки. Выпил я 0,5 даже побольше около литра + 9:07 Зрение начало мутнеть и я не видел, не мог прочитать даже в телефоне текст.Скорее всего в медовухе, которой угощался этот гражданин, тоже оказался метанол. Вообще в этом напитке не должно быть посторонних примесей и тем более спирта, рассказывает Андрей Штефан. Он наладил производство медовухи в Курской области.АНДРЕЙ ШТЕФАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕДОВАРНИ:- Мы добавляем только мед. Берем его у фермеров в нашей области курской. Порядка 400 пачек которые его нам привозят. Работаем только с медом, не добавляем сахар консерванты. Не покупаем мед, который бодяжный.Медовуха на этом заводе готовится по несколько месяцев.А вт у тети Гали с суздальского рынка напиток получается быстро. Мастерица владеет особым секретом и хранит его в пятилитровой канистре.- Здесь добавлен спирт?- Немножко, да.- А какой спирт?- Я перед тем как продавать даю всегда попробовать- А спирт то какой здесь?- Я уже не помню.Так что для покупателей двойное "развлечение" - возможность познакомиться с древним русским напитком, а заодно испытать себя в русской рулетке. Правда для одного из участников такая игра, как известно, может закончиться смертью.Андрей Романов, Мария Буката, Сергей Солдатов, Артем Рыжиков. 33Live.Ru Дежурная часть.