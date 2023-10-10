В Суздале объявили войну контрафактной медовухе.
К чему может привести употребление...
В Суздале объявили войну контрафактной медовухе.
К чему может привести употребление некачественного продукта, кто и как регулирует торговлю этим напитком? Специальный репортаж наших коллег из программы «Дежурная часть».
Андрей Романов, корреспондент:
- Эта улица место притяжения для всех кто приезжает в Суздаль. Торговые ряды сейчас на реконструкции, город готовится отметить тысячелетний юбилей и в то же время здесь продолжается нелегальная торговля. Продают ягоды, варенье, соленья всевозможные, а вот эти бутылки очень похожи на алкогольные напитки.
Продавец со следами многодневной алкогольной усталости на лице заботливо подсказывает: в мятых, пыльных баклажках - жидкий сувенир, который туристы привозят из Суздаля.
Продавец разрешает называть ее тетей Галей и дает мощные гарантии безопасности хмельного напитка.
- Какая гарантия что никто не отравился?
- Я за свой товар отвечаю головой
- Как вы можете отвечать головой если никакой диагностики, лабораторных показателей нет
- А у нас нету в Суздале такого.
Тетя Галя предлагает довериться ее вкусу, ну и своему собственному. При необходимости торговая точка легко превращается в наливайку.
- Вы пьете сами?
- Пью
- Могу дать попробовать, узнаете, что там ниче - никакого алкоголя нету
- Как нет алкоголя если вы говорите 7 градусов
- Это процесс брожения ягоды
- 7 градусов алкоголем не считается?
- Нет.
В этот раз в продаже у Галины больше десятка литров медовухи. Продукция домашняя, изготовлена по собственным рецептам. Как и вообще всё, чем торгуют на этом небольшом рынке. Десятки жителей Суздаля каждый день приходят сюда, чтобы продать самопальное спиртное, соленые грибы, огурцы и варенье. Из документов у торговцев только пенсионные удостоверения.
- Здесь торговать нельзя вы понимаете?
- Нам можно
- Кто вам разрешил?
- Власти наши
- Самозанятость у вас оформлена?
- Какая занятость, что вы смеетесь вот я сходила в болото взяли меня слава богу за клюквой.
Так выглядит торговля в жемчужине "Золотого кольца" России. Суздаль в следующем году отпразднует тысячелетний юбилей. К важной дате древний город приводят в порядок. Повсюду ремонт. Тем временем туристы из Китая прохаживаются по нелегальному рынку в поисках напитка, со сложным для них названием.
- Алкоголь - водка у нас в Китае тоже есть такой, но сильный этот водка, мы больше ... я не знаю квас или как это...
- Медовуха?
- Да-да
- Будете пробовать?
- Да, конечно.
Если гости из Поднебесной встретят на рынке тетю Галю с ее медовухой, то неизвестно чем закончится для них знакомство с культурой и историей России. А вот еще одно опасное для туристов место. В глубине платной стоянки на окраине города прячется киоск. На витрине батарея бутылок - медовуха и настойки крепостью от 5-ти до 50-ти градусов. Все домашнего приготовления. Состав неизвестен. Мы предупредили продавца о том, что собираемся вызвать полицию.
- Пожалуйста не вызывайте, я сейчас все закрою и больше не открою никогда.
Дама и правда закрыла киоск, для верности вылила настойки на асфальт и скрылась. Но это лишь капля в море... суррогатной медовухи, которой поят гостей Суздаля. Любая экскурсия по городу предусматривает дегустацию старинного напитка. А туристы то и дело отделяются от групп, чтобы забежать в магазинчик за медовухой. Естественно, красота древнего города меркнет и даже мутнеет в глазах тех, кто вместо посещения музеев и монастырей выбирает такие развлечения. Вместе с активистами федерального проекта "Трезвая Россия" мы провели так называемую контрольную закупку.
- Медовуха 465 рублей литр.
- Нормальная, крепкая?
- Да.
На бутылке ноль информации о товаре. Из емкости подтекает темная жидкость с резким запахом. В магазине из документов нам смогли предоставить лишь накладные, в которых указано, что предприниматели купили эту медовуху в Московской области.
- Это документ о том, что торговая точка купила медовухи на 10 тысяч рублей, оплатили переводом с одной карточки видимо на другую.
Большинство туристов приезжают в Суздаль из столицы. Получается, что они покупают здесь московскую медовуху и везут ее обратно. Купленный напиток общественники передали полицейским. Те обещали провести проверку. Возможно, общими усилиями, наконец-то удастся убрать с суздальских прилавков откровенный суррогат. Большую партию пойла на этой неделе обнаружили и сотрудники местной прокуратуры.
СВЕТЛАНА КУЛИКОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК СУЗДАЛЬСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРОКУРОРА:
- Производилась реализация медовухи с содержанием этилового спирта более 5%. +0:49 всего по результатам проверки изъято 150 бутылок алкогольной продукции, которая направлена на исследование.
Представители Народного фронта во Владимирской области тоже обеспокоены ситуацией. По их словам, в последнее время участились жалобы на отравления суздальской медовухой.
АРТЕМ СТАРОСТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НАРОДНОГО ФРОНТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- В Суздале есть и качественные производители, которые контролируют процесс, отвечают за качество и делают брендовый продукт Суздальскую медовуху. Но есть и те, кто из спирта газировки и консервантов делает непроверенный продукт непонятного качества. Народный фронт берет под контроль данную ситуацию потому, что это часть туристического наследия, культурного города Суздаль.
Суздаль неразрывно связан с исконно русским напитком. Первый медоваренный завод, для привлечения туристов, здесь открыли в 60-ых годах прошлого века. Тогда напиток варили по всем канонам, но потом предприятие закрылось и в город хлынул контрафакт.
Несколько лет назад местные власти придумали фестиваль с модным названием "медовуха-фэст". Торговцы уверяли неискушённую публику в том, что их пойло в разлитое в полторашки, пришлось бы по вкусу даже историческим личностям.
- Древние предания гласят, что это была любимая медовуха Степана Тимофеевича Разина.
Правда фестиваль канул в лету, после задержания нескольких его организаторов. Они как выяснилось получали откаты от воротил туристической индустрии, которые сомнительной медовухой заманивали туристов в Суздаль.
Сейчас некоторую продукцию поставляют из частных медоварен, где ещё соблюдают традиции. Такую медовуху можно найти в фирменных магазинах и ресторанах, но стоит она недёшево.
- Это наша суздальская медовуха варится в Суздале. В состав идут травы.
А вот хмельные напитки, которые продаются на суздальских улицах часто изготовлены в неизвестных условиях, а значит опасны для здоровья. По мнению депутатов ГосДумы, рынок слабоалкогольных напитков давно пора брать под государственный контроль.
СУЛТАН ХАМЗАЕВ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ТРЕЗВАЯ РОССИЯ":
- Важно чтобы весь слабоалкогольный сегмент рынка был лицензирован со всеми другими алкогольными напитками. Нельзя разделять алкогольную продукцию на ту которая якобы безопасна и другую. Вся алкогольная продукция опасна и смертельна для здоровья наших граждан.
А ещё важно установить минимальную стоимость литра напитка. По примеру с крепким алкоголем.
ШОЛБАН КАРА-ООЛ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
- Минимальная цена способствует тому, чтобы неинтересно было появляться бутлегерам, которые будут бодяжить эту самую продукцию. Бодяжить - это прежде всего попытка найти дешевый спирт. Так туда и попадает метиловый спирт, тот самый яд.))
Недавний пример - массовое отравление сидром по всей стране. В суррогатный напиток из Ульяновской области попал метанол и "Мистер-Сидр" убил больше 30-ти человек.
Судя по тому, что у торговцев медовухой в Суздале обычно нет вообще никаких документов на продукцию, а происхождение напитка покрыто тайной, история запросто может повториться.
ВАСИЛИЙ ШУРОВ ВРАЧ-НАРКОЛОГ:
- Классика жанра это смерть потом инвалидность, парализация, потеря зрения. Это тяжелейшее отравление, требующее искусственной почки, токсикологии длительного лечения и перспективы очень печальные.
Этот пациент токсикологического отделения просит не показывать его лица. Мужчина едва не ослеп после очередной гулянки.
- Купил я полторашечку медовухи. Уже не работало ничего нам продали медовуху уже без этикетки. Выпил я 0,5 даже побольше около литра + 9:07 Зрение начало мутнеть и я не видел, не мог прочитать даже в телефоне текст.
Скорее всего в медовухе, которой угощался этот гражданин, тоже оказался метанол. Вообще в этом напитке не должно быть посторонних примесей и тем более спирта, рассказывает Андрей Штефан. Он наладил производство медовухи в Курской области.
АНДРЕЙ ШТЕФАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕДОВАРНИ:
- Мы добавляем только мед. Берем его у фермеров в нашей области курской. Порядка 400 пачек которые его нам привозят. Работаем только с медом, не добавляем сахар консерванты. Не покупаем мед, который бодяжный.
Медовуха на этом заводе готовится по несколько месяцев.
А вт у тети Гали с суздальского рынка напиток получается быстро. Мастерица владеет особым секретом и хранит его в пятилитровой канистре.
- Здесь добавлен спирт?
- Немножко, да.
- А какой спирт?
- Я перед тем как продавать даю всегда попробовать
- А спирт то какой здесь?
- Я уже не помню.
Так что для покупателей двойное "развлечение" - возможность познакомиться с древним русским напитком, а заодно испытать себя в русской рулетке. Правда для одного из участников такая игра, как известно, может закончиться смертью.
Андрей Романов, Мария Буката, Сергей Солдатов, Артем Рыжиков. 33Live.Ru Дежурная часть.