В Суздале прошел вечер памяти солистки Большого театра Веры Фирсовой, которая родилась здесь более...

В Суздале прошел вечер памяти солистки Большого театра Веры Фирсовой, которая родилась здесь более 100 лет назад.105 лет исполнилось со дня рождения оперной певицы, народной артистки России Веры Фирсовой. Четверть века наша землячка была солисткой Большого театра. В Суздале, в туристическом комплексе арт-отель "Николаевский Посад" прошел вечер памяти певицы. Слово Вере Куликовой.Ее редкий по красоте по красоте голос по-прежнему завораживает. Жители Суздаля гордятся своей знаменитой землячкой. Жизнь Веры Фирсовой, обладательницы лирико-колоратурного сопрано- пример для подражания. Девочка из многодетной семьи огородников, в 12 лет оставшаяся круглой сиротой, сумела пробиться на сцену Большого театра. Четверть века народная артистка Вера Фирсова исполняла сольные партии в самом лучшем театре страны. Была достойным партнером Сергея Лемешева и Ивана Козловского. В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения певицы, а 9-го декабря будет 30 лет, как ее не стало.Татьяна Андреева, заслуженный работник культуры РФ, краевед:- Мы открыли мемориальную доску. Мы присвоили имя Веры Михайловны Фирсовой детской музыкальной школе искусств. Совместно с владимирцами и Дмитрием Захаровичем Киреевым издали книгу, которая называется "Русский соловей Вера Фирсова".Гостей ждали и воспоминания тех, кому удалось лично встретиться с солисткой Большого. Среди них Ирина Журавлёва. Журналист ГТРК "Владимир" сделала фильм о Вере Фирсовой.Ирина Журавлёва, журналист ГТРК "Владимир" с 1990 по 2005 годы.- Передо мной была женщина сильная, красивая, аккуратная, думающая и прямо вот светилось в ней какое-то знаете такое особое отношение и к жизни, и к миру, и к своей работе!Мероприятие прошло в концертном зале Арт-отеля "Николаевский посад". Красивым сопровождением юбилейной программы стало выступление Владимирского Русского оркестра под управлением Анатолия Антонова.Анатолий Антонов, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель, дирижёр Владимирского Русского оркестра:- Почти все великие певцы даже Шаляпин родился в глубинке.. Это не исключение ! Это как правило. Другое дело, что они получали вокальную и музыкальную школу ,конечно в центрах, в столице.В программе вечера были и наши знаменитые земляки. Заслуженные артисты России Андрей Романов и Степан Егураев. В их исполнении прозвучали арии из опер и русские романсы.Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.