В селе Чириково Владимирской области готовится к открытию завод «Суздальский пивовар».

В селе Чириково Владимирской области готовится к открытию завод «Суздальский пивовар». Об этом сообщила пресс-службаПивоваренное производство претерпело технологическую модернизацию. Поддержанный областью инвестиционный проект обошёлся более чем в 2 млрд рублей. В результате удалось расширить предприятие и в 6 раз увеличить его мощности.Кроме того, «Суздальский пивовар» собирается увеличить ассортимент выпускаемых напитков. Так, здесь планируют начать делать медовуху, сидр и новые виды пива.Торжественная церемония открытия обновлённого завода состоится 11 октября. Ожидается, что мероприятие посетит губернатор Владимирской области Александр Авдеев.