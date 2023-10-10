В Вязниках продолжается возведение Центра культурного развития. Строительные работы ведутся по графику. Сейчас подрядчики возводят наземную часть монолитной конструкции.

В Вязниках продолжается возведение Центра культурного развития. Строительные работы ведутся по графику. Сейчас подрядчики монтируют наземную часть монолитной конструкции.Центр должен открыться во втором полугодии 2024 года. Здесь появится зрительный зал на 300 мест с многофункциональной сценой. Стоимость объекта составляет 130 миллионов рублей.«Благодаря национальному проекту "Культура" происходит не только расширение доступности культурных благ и возможностей для людей живущих в российский глубинке, но и развитие местных талантов, обогащение отрасли самобытными направлениями, возвращение к родным истокам. Кстати, подобное здание Центра уже построено в Калужской области. Проект весьма функциональный, решает все задачи по проведению массовых мероприятий для жителей большого микрорайона, например, такого, как Толмачёво в Вязниках», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.