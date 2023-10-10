В храм Архангела Михаила на Студёной горе во Владимире доставят величайшие святыни.
Об этом...
В храм Архангела Михаила на Студёной горе во Владимире доставят величайшие святыни.
Об этом сообщила пресс-служба Владимирской епархии.
Главная христианская святыня - Крест с частицей Животворящего Креста Господня из Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос, дарует благодать Святого Духа. Крест во время паломничества в 326 году обнаружила святая царица Елена, мать римского святого императора Константина Великого.
В храм - уже сегодня - также привезут ковчежцы с частицами Пояса Пресвятой Богородицы, который, как считают верующие, исцеляет бесплодие, и мощей великомученика и целителя Пантелеймона со Святой горы Афон - он помогает больным. Встреча великих святынь состоится в 5 вечера. Поклониться им смогут все желающие до 29 октября.
((Нина Беляева, прихожанка храма))
((1:28-1:50 - P1123211
Христианство борется с нечестивыми. И это надо победить. Вся надежда, то поможет нам наш святой Пантелеймон. Всем больным и онкологическим, и с увечьями, и всем, которые перенесли душевные травмы - надежда только на него.))
((Иоанн Верзилов, иерей, клирик храма Архангела Михаила))
((5,22-5:43 - P1123198
На сегодняшний день возникает много трудностей у паломников, желающих посетить Иерусалим и святую гору Афон, поэтому приглашаем всех желающих помолиться у великих святынь в наше храме Архангела Михаила на Студёной горе.))