В храм Архангела Михаила на Студёной горе во Владимире доставят величайшие святыни. Об этом...

В храм Архангела Михаила на Студёной горе во Владимире доставят величайшие святыни.Об этом сообщила пресс-служба Владимирской епархии.Главная христианская святыня - Крест с частицей Животворящего Креста Господня из Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос, дарует благодать Святого Духа. Крест во время паломничества в 326 году обнаружила святая царица Елена, мать римского святого императора Константина Великого.В храм - уже сегодня - также привезут ковчежцы с частицами Пояса Пресвятой Богородицы, который, как считают верующие, исцеляет бесплодие, и мощей великомученика и целителя Пантелеймона со Святой горы Афон - он помогает больным. Встреча великих святынь состоится в 5 вечера. Поклониться им смогут все желающие до 29 октября.((Нина Беляева, прихожанка храма))((1:28-1:50 - P1123211Христианство борется с нечестивыми. И это надо победить. Вся надежда, то поможет нам наш святой Пантелеймон. Всем больным и онкологическим, и с увечьями, и всем, которые перенесли душевные травмы - надежда только на него.))((Иоанн Верзилов, иерей, клирик храма Архангела Михаила))((5,22-5:43 - P1123198На сегодняшний день возникает много трудностей у паломников, желающих посетить Иерусалим и святую гору Афон, поэтому приглашаем всех желающих помолиться у великих святынь в наше храме Архангела Михаила на Студёной горе.))