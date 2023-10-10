В Областном Дворце культуры и искусства 19 октября состоится открытие первого Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена».

В Областном Дворце культуры и искусства 19 октября состоится открытие первого Всероссийского фестиваля детского и семейного кино «Киноперемена». Об этом сообщила Министерства культуры 33-го региона.Ожидается настоящий праздник кино, на который соберутся известные российские артисты, в том числе Светлана Тома, Юрий Чернов и Оксана Сташенко. Церемонию открытия проведёт знаменитый шоумен Александр Олешко.В стартовый день фестиваля состоится презентация шести художественных и шести анимационных конкурсных фильмов. Примечательно, что одна из картин будет посвящена Владимиру.События «Киноперемены» состоятся не только в региональном центре, но и на различных площадках муниципалитетов Владимирской области. Фестиваль пройдёт до 22 октября.