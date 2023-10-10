Владимирская область помогает Докучаевску в возвращении к обычной жизни. Направления- от...

Владимирская область помогает Докучаевску в возвращении к обычной жизни.Направления- от подготовки к зиме до помощи в возведении новых объектов.Так сейчас бригада из Владимирской области модернизирует территорию возле здания недавно открытого многофункционального центра. Владимирцы ведут и внутреннюю отделку, налаживают коммуникации. Гуманитарная помощь от региона-шефа пришла и в спецшколу-интернат Докучаевска. Большую часть материалов для творчества собрали жители Александровского района.Елена Дубрянская, директор спецшколы-интерната г. Докучаевска:- Огромная благодарность владимирцам за оказанную помощь. Дети школы-интерната города Докучаевска благодарят вас. Теперь мы сможем с ними творить красоту, создавать прекрасные поделки. Благодарим за возможность творчества.(Фото со страницы главы администрации г. Докучаевска Александра Качанова)