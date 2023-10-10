Ученики школ Владимирской области примут участие в детской культурно-просветительской акции «Я – россиянин», которая в октябре 2023 года проходит по всей территории нашей страны.

Ученики школ Владимирской области примут участие в детской культурно-просветительской акции «Я – россиянин», которая в октябре 2023 года проходит по всей территории нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба .Событие посвящено приближающемуся Дню народного единства. Основной задачей станет формирование у детей гражданской идентичности и чувства принадлежности к российскому народу.В рамках акции для школьников 4 и 5 классов проведут специальный . Во время занятия ребята получат новые знания и познакомятся с культурами народов России. Ученикам расскажут об истории Родины, её географии, великих достижениях и духовно-нравственных ценностях.