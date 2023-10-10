По итогам 2022 года в рейтинге благосостояния Владимирская область оказалась лишь на 45-м месте среди субъектов Российской Федерации.

По итогам 2022 года в рейтинге благосостояния Владимирская область оказалась лишь на 45-м месте среди субъектов Российской Федерации. Такую аналитику провели специалисты .Из 100 максимально возможных рейтинговых баллов наш регион набрал 35,85, совсем чуть-чуть обогнав Волгоградскую и Иркутскую области. Однако если сравнивать с результатами 2021 года, то уровень материального благополучия в 33-м регионе вырос более чем на балл.Примечательно, что первую строчку рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, набрав 100 балов. В хвосте списка Республика Ингушетия с 1 баллом.