Во Владимире бесплатно покажут снятый в Муроме художественный фильм. Смотрим и обсуждаем...

Во Владимире бесплатно покажут снятый в Муроме художественный фильм.Смотрим и обсуждаем художественный фильм "Метанойя. Исповедь бродяги", снятый в Муроме местными энтузиастами.Автор и режиссер картины Роман Половиков говорит, что это история падения, взлета и покаяния, пересмотр отношения к самому себе и к миру вокруг. Добавлю, почти все актеры картины - не профессионалы. И это тренд современного кино. Показ состоится в Областной научной библиотеке. Начало в 18 часов.