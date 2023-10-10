Жуткая история произошла в Гороховецком районе. Туда 32-летний житель Нижнего Новгорода приехал на день рождения к отцу. Двойное убийство случилось в августе прошлого года. Вечером после

Жуткая история произошла в Гороховецком районе. Туда 32-летний житель Нижнего Новгорода приехал на день рождения к отцу. Двойное убийство случилось в августе прошлого года. Вечером после праздника, когда гости уже разъехались, между сыном и отцом произошел конфликт. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им папу. 60-летний потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник