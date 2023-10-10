Это праздник детского и семейного кино. Открытие фестиваля пройдет в четверг, 19 октября, в 18:00 в Областном Дворце культуры и искусства. До 22 октября на площадках учреждений культуры и в

Это праздник детского и семейного кино. Открытие фестиваля пройдет в четверг, 19 октября, в 18:00 в Областном Дворце культуры и искусства. До 22 октября на площадках учреждений культуры и в муниципальных образованиях будут кинофорумы, сообщили в пресс-службе Минкульта региона. Ведущим церемонии открытия станет актер театра и кино Александр Олешко. В фестивале примут участие частые гости