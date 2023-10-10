Во Владимире стартовал месячник гражданской обороны. Для учащихся 1 лицея-интерната городской...

Во Владимире стартовал месячник гражданской обороны.Для учащихся 1 лицея-интерната городской поисково-спасательный отряд провел открытый урок. Школьникам рассказали о работе спасателей, показали оборудование и экипировку. Подробности в репортаже Марии Рябовой.- Такие уроки для учеников 1 лицея интерната сотрудники спасательного отряда проводят не впервые. И никакая погода знаниям - не помеха!.Спасти человека в любой ситуации и при любых обстоятельствах. Этим занимается бригада поисково-спасательного отряда. За 21 год работы они совершили более 18 тысяч выездов и спасли более трех тысяч жизней. Помогают и при пожарах: эвакуируют людей, оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим. Работают в специальных костюмах. Когда воздух в баллоне заканчивается, аппарат издает специальный сигнал.- После подачи звукового сигнала у спасателя есть буквально 5 минут ,может быть , семь. Опять же,в зависимости от того,насколько он интенсивно дышит, чтобы выйти на свежий воздух. Если он этого сделать не успел, ему остается ждать таких же спасателей.На практике приходится сталкиваться с разными ситуациями. Спасатели признаются- переживают больше всего за детей, потому работают быстро и аккуратно, успокаивают малышей, чтобы они не плакали.Сергей Константинов - старший дежурной смены поисково-спасательного отряда МКУ ВУГЗ:- Люди,за которых очень сильно как раз переживаешь - это детские какие-то проблемы,детские травмы. Бывали случаи, к примеру, забор стоит, ребенок хочет пролезть, половина пролезло,половина застряла. Паника. Мы приезжаем, как раз, аварийно гидравлическим инструментом разжимаем все аккуратненько передаем.Ученики 1 лицея-интерната оценили мастер-класс от спасателей.Олеся Чугай - ученица 9 "А" класса, лицея-интерната №1:- У нас был урок ОБЖ на открытом воздухе.Михаил Алексеев- ученик 9 "А" класса, лицея-интерната №1:- Больше всего Особенно нам запомнилась практическая работа гидравлическими инструментами и большая спасательная сумка, в которой находится все для оказания первой медицинской помощи.В планах у специалистов поисково-спасательного отряда еще несколько таких открытых уроков в школах.Семен Кисляков -начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Октябрьского района г. Владимира:- Месячник проходит в течение всего октября.Будет запланировано проведение занятий еще в ряде школ. Сообщим дополнительно.Владимирские школьники увидят работу поисково-спасательной бригады и узнают, как не попадать в чрезвычайные ситуации.Мария Рябова. Алексей Ковалев. Вести - Владимир.