Во Владимирской области будут судить мужчину за убийство ножом отца и матери. Следственными...

Во Владимирской области будут судить мужчину за убийство ножом отца и матери.Следственными органами установлено, что 32-летний житель Нижнего Новгорода в августе 2022 года приехал к родителям в Гороховецкий район отмечать день рождения отца.Вечером, после отъезда гостей они поссорились, и сын нанес родителю ножевые удары в грудь. 60-летний потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть убийство обвиняемый зарезал 53-летнюю мать. А затем взял из гаража канистру с топливом и поджег дом стоимостью около 2,5 млн рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.С места преступления фигурант скрылся, но на следующий день снова вернулся на пепелище. Где и был задержан.Собранные следователями доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела во Владимирский облсуд.Фото: https://www.pxfuel.com