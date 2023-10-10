Во Владимирской области есть безопасная шаурма. Восемнадцатого августа этого года в эфире ГТРК...

Во Владимирской области есть безопасная шаурма.Восемнадцатого августа этого года в эфире ГТРК "Владимир" вышел материал о массовом отравлении шаурмой. Он сопровождался иллюстративным видеорядом, в который попали адресные планы заведения общепита "Это вкусно". Оно не имело отношения к ситуации с отравлениями и видео с ним было включено в материал по ошибке. По результатам проверок никаких нарушений в заведении "Это вкусно" выявлено не было.Денис Иванов, директор сети быстрого питания "Это вкусно":- В нашем заведении мы покупает только сертифицированное мясо, у проверенных поставщиков мы сотрудничаем с системой Меркурий и Честный знак. Мы постоянно изобретаем новые рецепты, делаем акции длясвоих постоянных клиентов. Я уверен в своем качестве, потому что я сам здесь питаюсь.