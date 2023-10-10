В Киржаче Владимирской области началась работа над новой отечественной мелодрамой.

В Киржаче Владимирской области началась работа над новой отечественной мелодрамой. В понедельник, 9 октября, в город приехала съёмочная группа телеканала «Россия». Об этом сообщила Управления культуры Киржачского районаИзвестно, что будущая картина получила рабочее название «Полевых цветов букет». Режиссёром ленты стал Андрей Селиванов, за плечами которого «Сюрприз для любимого», «Перекрёсток» и другие известные российские фильмы.В пресс-службе отмечают, что в последние годы Киржач становится всё более популярным у деятелей искусства и обычных граждан. Людей манят уцелевшие памятники архитектуры и самобытность владимирского города.