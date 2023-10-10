В 33-ем регионе прошли соревнования по дог-трекингу, это вид спорта с собакой, где бегун преодолевает трассу в связке со своим питомцем. Ежегодные соревнования “Звезда Мещеры” в этом

В 33-ем регионе прошли соревнования по дог-трекингу, это вид спорта с собакой, где бегун преодолевает трассу в связке со своим питомцем. Ежегодные соревнования “Звезда Мещеры” в этом году собрали 125 человек. Они бежали трассы 10, 20 и 50 километров. Спортсмены и любители приехали из разных городов центральной России: Нижний Новгород, Владимир, Москва, Переславль, Тверь, Иваново,