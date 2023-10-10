Во Владимирской области вечерние «посиделки» родных братьев чуть не закончились...

Во Владимирской области вечерние «посиделки» родных братьев чуть не закончились убийством.Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Покрова.Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Как оказалось, в августе обвиняемый в ходе распития спиртных напитков нанес своему брату ножевое ранение в область груди.“Несмотря на это, потерпевший смог дойти до квартиры соседей, которые и вызвали скорую медицинскую помощь…” - пояснили в региональной пресс-службе УМВД.Сотрудники полиции, прибывшие по адресу, задержали нападавшего.Свою вину фигурант признал полностью и раскаялся в содеянном.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Нападавшему грозит лишение свободы на срок до десяти лет (с ограничением свободы на срок до двух лет).Фото: pxfuel.com