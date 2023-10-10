Разговоры о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева больше не пара, начались еще в прошлом году, и все это время оставались на уровне слухов. Теперь развод стал реальностью, а вслед за ним пошли бытовые вопросы о разделе имущества.

Разговоры о том, чтоКонстантин Меладзе и Вера Брежнева больше не пара, начались еще в прошлом году,и все это время оставались на уровне слухов. Теперь развод стал реальностью, авслед за ним пошли бытовые вопросы о разделе имущества.Успешный продюсер иослепительно красивая певица поженились в 2015 году. Стоит отметить, чтосделали они это втайне, свадебная церемония состоялась в Италии. Несмотря насекретность бракосочетания, союз мало для кого стал новостью: теплыеотношения Веры Брежневой и Константина Меладзе были очевидны. Увы, спустя годы параразошлась.Слухи о расставании шли ужепродолжительное время, и совсем недавно сама Вера Брежнева их подтвердила,попросив, при этом, никого не вмешиваться в случившееся. Певица уверяет, что рассталась с Меладзе на положительной ноте. Тем не менее, такой громкойпаре есть что делить. Мы даже не говорим про авторские права на музыкальныепроизведения — эти хождения по мукам им еще предстоит пережить.Вот уже полтора года КонстантинМеладзе и Вера Брежнева пытаются продать дом. Сейчас им это сделать будетособенно сложно. Адвокат по семейному праву, управляющий партнер ГК "Лигал" Кирилл Гавриличев специально для "Дни.ру"пояснил, почему ситуация настолько непростая. Юрист отмечает, что имуществоразделяется либо на основании брачного договора, либо по соглашению. Однакосемейное законодательство никто не отменял, и общее имущество делится в равныхдолях.Что касается того самогодома, то деньги от его продажи за рубеж вывести не удастся — это и раньше былонепросто, а сейчас, когда Европа и Россия находятся в крайне непростых отношениях,сделать это практически нереально."В любом случае при попытке перевести или зачислитьнесколько сотен миллионов рублей даже в дружественный банк придется пройтисложную процедуру комплаенса и доказать законность происхождения денежныхсредств", — развел руками адвокат.Таким образом, даже если Константину Меладзе и ВереБрежневой удастся реализовать свое имущество, деньгами придется распоряжатьсяна территории Российской Федерации.