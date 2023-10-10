Эти четыре дома-близнеца были построены в селе Павловское в 60-е годы. Архитектура и планировка зданий однотипная. Со временем они стали отличаться по цвету штукатурки, но все одинаково

Эти четыре дома-близнеца были построены в селе Павловское в 60-е годы. Архитектура и планировка зданий однотипная. Со временем они стали отличаться по цвету штукатурки, но все одинаково ветхие. На фасадах и в подъездах вываливаются кирпичи. Потолки в коридорах прогнили от сырости. Повсюду плесень и грибок. В квартирах ситуация тоже не лучше. От влажности отклеиваются обои.