Во Владимирской области перед судом предстанет 40-летний житель Покрова.

Во Владимирской области перед судом предстанет 40-летний житель Покрова. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью родному брату. Об этом сообщила пресс-служба .Преступление было совершено в августе 2023 года. Правоохранители установили, что обвиняемый находился в нетрезвом состоянии и ударил родственника ножом в грудь. Поводом стала личная неприязнь.К счастью, потерпевший выжил. Он сумел обратиться за помощью к соседям, и те вызвали медиков.В ведомстве отмечают, что обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.