И желающим посмотреть кинопьесу живьём, стоит заранее подумать о билетах.

В Александрове закончились съёмки мультимедийного киноспектакля “33.ру”. Это смелый эксперимент на стыке двух искусств и двух школ - классического театра и авторского кино."Благословляемся! Начало съемок спектакля - киноспектакля 33! - начинается!"Съёмочный период уложился в пять смен. Чтобы соответствовать жанру - эсхатологическая мистерия - персонажей пьесы снимали на комбинированном чёрно-зелёном фоне. Такая технология позволяет переместить персонажа в любой интерьер - например, в баню, камеру Владимирского централа или на Боголюбовский луг.По задумке автора - три главных героя ведут диалог с персонажами на экране. Их будут воплощать Наталья Чернявская, заслуженная артистка России из Российского Академического Молодежного театра, Сергей Колповский - из московского театра Сатиры и знаменитый Андрей Анкудинов. Нашу область представляет Народный артист России Николай Горохов - у него роль Солженицына.Постановка посвящена историческим личностям, которые оставили свой след в истории владимирской земли. Иван Грозный, Марина Цветаева, Юрий Гагарин, генералиссимус и князь Александр Суворов, Илья Муромец, писатель-мистик Даниил Андреев. И не только. Все они проходят кастинг для участия в самом главном шоу в истории человечества. Что именно за шоу - до премьеры интригу авторы не раскрывают. Объединив в этом проекты кино и театр, режиссер Алексей Чернобай планирует раздвинуть пространство камерного александровского зала - кинопьесу будут транслировать в Интернете в реальном времени.Алексей Чернобай, режиссер постановки: "Мы будем транслировать нашу премьеру в прямом эфире по интернет-каналам. Так что те, кто не сможет к нам попасть - или просто в другом городе, в другой стране, на другом континенте - они спокойно включат свой Интернет. И увидят нашу премьеру в прямом эфире."Премьера запланирована на первую неделю декабря. И желающим посмотреть кинопьесу живьём - стоит заранее подумать о билетах.Михаил Язынин, "Вести-Владимир"